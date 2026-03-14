Riesenslalom in Are: Aicher vor Shiffrin

Emma Aicher ist auf einem guten Weg, im Gesamtweltcup ein paar Punkte auf Mikaela Shiffrin (USA) gutzumachen. Beim Riesenslalom im schwedischen Are liegt die 22-Jährige nach dem ersten Lauf auf einem guten sechsten Rang. Shiffrin unterlief nach mehreren Zwischenbestzeiten kurz vor dem Ziel ein schwerer Fehler, sie belegt im Zwischenklassement mit 1,03 Sekunden Rückstand auf Aicher Rang zwölf.

Im Kampf um den Sieg haben die in Führung liegende Schweizerin Camille Rast und Julia Scheib aus Österreich (+0,11 Sekunden) die beste Ausgangsposition. Rast (471 Punkte) ist zudem die erste Verfolgerin von Scheib (560) im Kampf um den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup. Lena Dürr liegt nach dem ersten lauf auf Rang 17.

Für Aicher sind der Riesenslalom und der Slalom am Sonntag eine Art Heimrennen. Die zweifache Olympia-Zweite ist im 300 Kilometer entfernten Sundsvall aufgewachsen und ging in Järpen unweit von Are auf ein Ski-Gymnasium.