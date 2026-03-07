Riesenslalom: Odermatt schwächelt - Grammel und Gratz lauern

Skistar Marco Odermatt hat bei der Jagd nach der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom-Weltcup geschwächelt. In Kranjska Gora beendete der Schweizer den ersten Lauf als Fünfter, sein Rückstand auf den Führenden Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) beträgt 0,92 Sekunden. Odermatt lag vor den beiden letzten Riesenslaloms der Saison mit 103 Punkten Vorsprung auf den Olympiasieger an der Spitze der Disziplinwertung.

"Ich hatte nicht so die Geduld und den Mut. Dann verliert man immer ein bisschen. Angreifen kann man immer, egal von wo", sagte Odermatt im ZDF. Mit einem Sieg wäre Odermatt seine fünfte Riesenslalom-Kugel sicher, sollte Braathen nicht gewinnen, würde ihm auch der zweite Platz reichen.

Mit Aussichten auf eine Platzierung in den Top Ten gehen Anton Grammel und Fabian Gratz in den zweiten Lauf (12.30 Uhr/ZDF). Grammel fuhr auf Rang 13 (+1,70), Gratz wurde 17. (+2,00). Als 21. qualifizierte sich dazu Jonas Stockinger (+2,29). Alexander Schmid (+3,06) schaffte es als 31. knapp nicht in den zweiten Lauf und dürfte damit auch das Weltcupfinale in Lillehammer/Norwegen (24. März) verpassen. Nur die besten 25 Rennläufer der Riesenslalom-Wertung starten dort.