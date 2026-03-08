Rodeln: Gesamtsieger Loch mit Bahnrekord beim Weltcup-Finale

Der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Felix Loch hat beim Weltcupfinale in Sachsen einen krönenden Abschluss der Rodel-Saison gefeiert. Im Einsitzer der Männer verbesserte der Rekordweltmeister seinen am ersten Wettkampftag aufgestellten Bahnrekord nochmals um 73 Tausendstel. Loch knackte erstmals die 53-Sekunden-Marke auf der Bahn in Altenberg (52,998 Sekunden) und gab somit seine Führung vom Samstag nicht mehr aus der Hand.

Bei der neunten und letzten Station im Weltcup folgten auf den 36 Jahre alten Loch der Italiener Dominik Fischnaller (+0,364) und David Gleirscher aus Österreich (+0,434). Der in dieser Saison wiedererstarkte Berchtesgadener Loch hatte den Gewinn des Gesamtweltcups bereits vor den Läufen in Sachsen sicher. Es war seine insgesamt achte Kristallkugel seit der Saison 2011/2012.

Olympiasieger Max Langenhan, der sich in der Gesamtwertung über Platz drei freuen darf, fehlte beim Finale wegen Nackenproblemen. Auch sein ärgster Rivale Jonas Müller aus Österreich verzichtete auf einen Start in Altenberg und beendet somit die Weltcupsaison auf Rang zwei.