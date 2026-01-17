Rodeln: Loch in Oberhof EM-Zweiter - Fräbel Europameisterin

Rennrodel-Rekordweltmeister Felix Loch hat seinen vierten EM-Titel im Einsitzer knapp verpasst. Der 36-Jährige aus Berchtesgaden raste bei dem im Race-in-Race-Modus ausgetragenen Weltcuprennen in Oberhof auf den zweiten Rang und musste sich mit 0,091 Sekunden Rückstand nur dem neuen Europameister Jonas Müller aus Österreich geschlagen geben. Bei seinem Heimspiel kam Weltmeister Max Langenhan (+0,275 Sekunden) auf den dritten Rang.

Bei den Frauen krönte sich Merle Fräbel erstmals zur Europameisterin. Die erst 22 Jahre alte Vizeweltmeisterin aus Suhl setzte sich auf ihrer Heimbahn vor der Österreicherin Lisa Schulte (+0,279) und Natalie Maag (0,281) aus der Schweiz durch. Anna Berreiter (+0,323) verpasste Bronze als Vierte knapp. Weltmeisterin Julia Taubitz kam nur auf den sechsten Rang (0,408). "Das ist mega. Jetzt kann ich mir etwas Neues auf die Autogrammkarte schreiben", scherzte Fräbel am ZDF-Mikrofon.

Loch wies derweil wenige Woche vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) erneut seine starke Form nach: Der Altmeister fuhr im sechsten Weltcuprennen zum fünften Mal auf das Podium (drei Siege). Größter Konkurrent in diesem Winter bleibt Müller, der seinen dritten Saisonsieg feierte und die Führung im Gesamtweltcup übernahm.

"Ein gutes Rennen, leider kein sehr gutes", sagte Loch. Er sei dennoch "mega zufrieden mit dem zweiten Platz." David Nößler (Schmalkalden/+0,912) landete auf Platz neun, der Chemnitzer Timon Grancagnolo (+1,044) schloss das Rennen als Zehnter ab.

Der wiedererstarkte Loch peilt in Cortina seine dritte Goldmedaille im Einzel nach 2010 und 2014 an. 2018 und 2022 war er bei Olympia ohne Medaille geblieben. Vorher steht am kommenden Wochenende ein weiterer Weltcup in Oberhof an.