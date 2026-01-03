Rodeln: Wendl/Arlt in Sigulda auf Rang zwei

Die sechsmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben ihren ersten Saisonsieg knapp verpasst. Im lettischen Sigulda raste das bayerische Duo auf den zweiten Platz und musste sich mit 0,078 Sekunden Rückstand nur den Lokalmatadoren Eduards Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts geschlagen geben. Dritte wurden Martins Bots und Roberts Plume aus Lettland. Für Wendl/Arlt ist es nach dem zweiten Platz beim Saisonauftakt in Winterberg der zweite Podestplatz des Olympiawinters.

Toni Eggert und Florian Müller, im Dezember überraschend Sieger in Lake Placid, kamen im ersten Rennen des neuen Jahres auf den enttäuschenden 16. Rang. Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Grubitz gingen nicht an den Start. "Das war ein guter Start", sagte Arlt am ZDF-Mikrofon: "Wir sind happy."

Bei den Frauen kamen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina auf den zweiten Rang und gaben dabei ihren zweiten Saisonsieg noch aus der Hand. Nach dem ersten Lauf hatte das deutsche Duo geführt, musste sich am Ende aber mit 31 Tausendstel Rückstand den Österreicherinnen Selina Egle und Lara Kipp geschlagen geben. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal waren nicht am Start.

Im Einsitzer der Männer steuert Altmeister Felix Loch auf den nächsten Erfolg zu. Der 36-Jährige, der in dieser Saison bereits in Winterberg und Lake Placid triumphiert hatte und sich überraschend zum Goldfavoriten für die Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo im Februar mausert, liegt nach dem ersten Lauf knappe 19 Tausendstel vor dem Österreicher Nico Gleirscher in Führung. Dahinter folgen der Österreicher Jonas Müller (+0,038) und Weltmeister Max Langenhan (+0,063). Der zweite Lauf steigt am Sonntag.

Im Einsitzer der Frauen geht es noch enger zu: Weltmeisterin Julia Taubitz führt mit nur einer Tausendstel vor der Österreicherin Lisa Schulte. Die US-Amerikanerin Summer Britcher liegt nur fünf Tausendstel zurück. Merle Fräbel hat als Fünfte (+0,065) das Podium im Blick.