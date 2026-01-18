Rodeln: Wendl/Arlt verteidigen EM-Titel erfolgreich

Die deutschen Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt haben im Doppelsitzer ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt. Die sechsmaligen Olympiasieger aus Bayern gewannen beim Weltcup in Oberhof, der im sogenannten Race-in-Race-Modus als Europameisterschaft gewertet wird, deutlich vor Toni Eggert und Florian Müller und bauten ihren Vorsprung im Gesamtweltcup mit dem zweiten Saisonsieg aus. Das Erfolgsduo hatte schon in der Vorwoche in Winterberg triumphiert.

Nach zwei Läufen lagen Wendl/Arlt 0,254 Sekunden vor Eggert/Müller und 0,389 Sekunden vor den Österreichern Juri Gatt/Ricardo Schöpf. Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, die als drittbestes deutsches Duo einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) verpasst haben, wurden Vierter (+0,392).

"Auf einer Skala von eins bis zehn war das eine Zwölf", sagte Wendl, dem ein paar Tränen in die Augen schossen, über die Stimmung in Oberhof und das Rennen. "Es war mega geil, hier zu fahren", fügte Arlt am ZDF-Mikrofon an.

Im Einsitzer der Männer hatte Altmeister Felix Loch am Samstag EM-Silber gewonnen und seine starke Form im Olympiawinter nachgewiesen. Im Einsitzer der Frauen krönte sich die erst 22 Jahre alte Merle Fräbel erstmals zur Europameisterin.