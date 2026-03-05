Ruhpolding will erneut Biathlon-WM ausrichten

Der Deutsche Skiverband (DSV) will sich mit Ruhpolding erneut um die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften bewerben - allerdings frühestens für 2032 oder 2033. "Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlonsport in Deutschland. Ruhpolding steht für Qualität, Erfahrung und Begeisterung", sagte DSV-Präsident Jörg Flechtner.

Die Gemeinde im Chiemgau hat schon mehrfach Weltmeisterschaften ausgetragen, zuletzt 2012. Für welches Jahr oder welche Jahre die Bewerbung letztlich eingereicht wird, hängt vom Erfolg der DSV-Bewerbung um die Nordische Ski-WM 2031 (mit Oberstdorf) ab. Die Unterlagen müssen bis Mai 2028 bei der Internationalen Biathlon Union (IBU) vorliegen. Die Entscheidung folgt im Herbst 2028.