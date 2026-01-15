Schützenfest zum EM-Auftakt: Hockey-Frauen fertigen Irland ab

Deutschlands Hockey-Frauen sind bravourös in die Hallen-Europameisterschaft in Prag gestartet. Im Eiltempo stellten die Titelverteidigerinnen die Weichen gegen Irland auf Sieg und sprangen dank eines ungefährdeten 6:0 (3:0) zum Auftakt direkt an die Tabellenspitze der Gruppe A.

Angeführt von Kapitänin Fenja Poppe ließen die "Danas" binnen acht Minuten im ersten Viertel keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen: Maike Scheuer (4.) und Philine Drumm (8.) trafen für das Team von Hallen-Bundestrainer Erik Koppenhöfer, ehe Poppe selbst per Siebenmeter auf 3:0 erhöhte (12.). Auch im Anschluss zeigte sich Deutschland spielfreudig: Erneut waren Poppe (24.) und Scheuer (29.) erfolgreich. Schließlich machte Charlotte Gerstenhöfer das halbe Dutzend voll (38.).

Hatte Koppenhöfer im Vorfeld noch vor den Irinnen als defensivstarkem, "unangenehmem Auftaktgegner" gewarnt, ist der erste Schritt für das Halbfinale beim "Projekt Prag" damit gemacht. Schon am Nachmittag spielt die Nationalmannschaft gegen die Schweiz (16.00 Uhr), die ihren Auftakt gegen Belgien mit 3:4 verlor. Am Freitag folgen dann Österreich (17.20 Uhr) und zum Abschluss der Gruppenphase Belgien am Samstag (9.00 Uhr) als Gegner.