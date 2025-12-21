Sechste im Massenstart: Bestes Saisonergebnis für Preuß

Franziska Preuß hat im letzten Rennen vor der Weihnachtspause ihre beste Platzierung des Winters erreicht. Beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand belegte die Gesamtweltcupsiegerin im Massenstart über 12,5 Kilometer nach einer Strafrunde den sechsten Platz (+18,0 Sekunden) und knackte damit die Olympia-Norm. An der Spitze setzte sich die Norwegerin Maren Kirkeeide (1 Strafrunde) in einem engen Zielsprint vor den beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (1) und Justine Braisaz-Bouchet (1/+0,8) durch.

"Es war ein sehr gutes Rennen", sagte Preuß im ZDF: "Über Platz sechs am Ende bin ich sehr zufrieden." Hinter ihr zeigte auch Vanessa Voigt (1/+19,6) als Siebte eine starke Leistung. Dazu schaffte es auch DSV-Teamkollegin Anna Weidel (2/+20,3) als Zehnte in die Top Ten.

Zu Beginn des Rennens lief es für Preuß zunächst nicht nach Plan, früh brach einer ihrer Stöcke. Davon ließ sich die Bayerin aber nicht verunsichern - und traf beim ersten Schießen wie auch ihre Teamkolleginnen alle Scheiben. Das Material funktionierte gut, und so lagen Preuß und Voigt auch nach ihren zweiten fehlerfreien Serien auf Podiumskurs.

Stehend patzte das DSV-Duo dann aber jeweils einmal, die Lücke zur Spitzengruppe ging nun auf. Mit fünf Treffern zum Abschluss blieben Preuß und Voigt aber gut im Rennen - und sicherten ihre Top-Ten-Platzierungen ab.

Ab 14.45 Uhr steht noch der Massenstart der Männer (ZDF und Eurosport) an. Aus deutscher Sicht gehören Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow und David Zobel zum 30-köpfigen Teilnehmerfeld. Zwischen den Jahren findet am 28. Dezember noch das traditionelle Showevent auf Schalke statt, bevor es dann Anfang Januar mit dem Weltcup in Oberhof weitergeht.