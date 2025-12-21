Sieg über Düsseldorf: Fan begeistert Saarbrücken

Ein überragender Fan als Mann des Tages: Dank einer doppelten Gala seines chinesischen Superstars Fan Zhendong hat Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken den Kracher gegen Borussia Düsseldorf gewonnen. Bei flirrender Atmosphäre in der 3500 Zuschauer fassenden Saarlandhalle bezwangen die Gastgeber den Spitzenreiter in einem wahren Krimi mit 3:2. Fan holte dabei zwei Einzelpunkte für den FCS.

Der dreimalige Olympiasieger, dessen Verpflichtung das beschauliche Saarland ins Blickfeld der Tischtenniswelt gerückt hatte, ließ zunächst dem Norweger Borje Haug beim 3:0 (11:2, 11:5, 12:10) phasenweise nicht den Hauch einer Chance. Danach hatte Fan auch den Weltranglisten-22. Kanak Jha aus den USA beim 3:1 (11:3, 6:11, 11:5, 11:5) zumeist sicher im Griff.

Dank Fan ging es ins entscheidende Doppel, dort gewannen Patrick Franziska und Cedric Meissner ein ganz enges Match mit 3:1 (11:13, 12:10, 11:9, 11:9) gegen Anton Källberg und Li Yongyin.