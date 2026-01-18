Ski Alpin: Brignone vor Comeback im Weltcup

Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone will knapp drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele ihr Comeback geben. Die 35 Jahre alte Italienerin, die sich am 3. April eine doppelte Fraktur des Schien- und Wadenbeins im linken Unterschenkel zugezogen hatte, hat für den Weltcup-Riesenslalom am Dienstag am Kronplatz in Südtirol gemeldet.

Nach dem Einfahren vor dem Rennen werde Brignone "entscheiden, ob sie starten wird oder nicht", teilte der italienische Verband FISI mit. Bereits Anfang Januar hatte die Super-G- und Riesenslalom-Spezialistin das Training wieder aufgenommen.

Die Allrounderin aus dem Aostatal hat in ihrer Karriere bereits drei Olympiamedaillen und zwei WM-Titel gewonnen, im Riesenslalom ist sie amtierende Weltmeisterin. Sie soll zudem eine der vier Fahnenträgerinnen der italienischen Delegation bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar sein.