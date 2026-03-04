Ski alpin: Feller beendet Saison und lässt sich operieren

Der österreichische Skirennläufer Manuel Feller wird seine Saison vorzeitig beenden, um sich seinen umfangreichen körperlichen und mentalen Problemen zu widmen. Das teilte der 33-Jährige am Mittwoch via Instagram mit und kündigte zugleich eine Rücken-OP an.

"Es war für mich eine mental und körperlich sehr anstrengende Saison", schrieb Feller und berichtete: "Im Laufe der Jahre habe ich einige psychische Probleme entwickelt, die im letzten Herbst für meine Familie besonders schwierig wurden." Schon damals habe er sich aus dem Wettkampfsport zurückgezogen, um sich um sich selbst zu kümmern.

Außerdem leide er "seit mehr als zehn Jahren unter Ischiasschmerzen, die durch Bandscheibenvorfälle verursacht werden und in den letzten zwei Jahren immer schlimmer geworden sind". Darüber hinaus kämpfe er "seit etwa einem Jahr" mit einem Leistenbruch und "seit Januar" mit einer Entzündung des Schambeins.

Trotz all dieser Probleme hat der Slalomspezialist bei den Winterspielen in Bormio an der Seite von Abfahrer Vincent Kriechmayr Silber in der Team-Kombination gewonnen. Er sei "mehr als stolz auf die Fortschritte, die ich gemacht habe – sowohl auf als auch abseits der Piste". Aber nach Olympia "haben mir mein Körper und mein Geist gesagt, dass es Zeit ist, sich auszuruhen".

Das werde er nun tun und sich einer Rückenoperation sowie "höchstwahrscheinlich" auch einem Eingriff an der Leiste unterziehen, "damit ich stark und bereit für die nächste Saison zurückkommen kann". An ein Karriereende denkt der WM-Zweite im Slalom von 2017 und Gewinner von sieben Weltcup-Rennen nicht.