Skibergsteigen: Auch Mixed-Team gewinnt EM-Bronze

Auch gemeinsam sind sie stark: Nach Platz drei im Sprint ist die Olympia-Vierte Tatjana Paller bei der EM im Skibergsteigen auch mit der Mixed-Staffel aufs "Stockerl" gelaufen, diesmal mit Finn Hösch. Das deutsche Duo musste sich einen Tag nach Pallers erstem Coup in Shahdaq/Aserbaidschan nur der Schweiz und Spanien geschlagen geben.

Bei der Olympia-Premiere vor zwei Wochen in Bormio hatten sich Paller/Hösch noch mit Rang sieben begnügen müssen. Diesmal fehlten 1:17 Minuten auf Sprint-Europameisterin Marianne Fatton und den EM-Zweiten Thomas Bussard. Silber, das an Alba De Silvestro und Michele Boscacci ging, war rund 23 Sekunden weg.

Bei den Junioren sprangen Helena Euringer und Moritz Bauregger sogar ganz nach oben auf das Podest - und das souverän: Fast fünf Minuten betrug ihr Vorsprung auf das zweitplatzierte Spanien. Für Euringer war es nach dem Sprinterfolg in der U20-Klasse die zweite Goldmedaille, Bauregger hatte in derselben Altersgruppe Bronze geholt.

Die EM wird am Freitag mit dem Einzel-Wettbewerb fortgesetzt. Am Sonntag beschließt das Vertical die Titelkämpfe.