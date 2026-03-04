Skibergsteigen: Paller holt EM-Bronze

Skibergsteigerin Tatjana Paller hat sich zwei Wochen nach ihrem unglücklichen vierten Platz bei den Winterspielen mit EM-Bronze revanchiert. Die 30-Jährige musste sich bei den Titelkämpfen in Shahdag/Aserbaidschan im olympischen Sprint-Wettbewerb nur Olympiasiegerin Marianne Fatton aus der Schweiz und der Italienerin Giulia Murada geschlagen geben. Olympia-Teilnehmer Finn Hösch belegte Rang sechs.

Pallers Rückstand auf Gold betrug 9,1 Sekunden, Silber war 8,1 Sekunden weg. Bei schwierigen Bedingungen mit Nebel und deshalb schlechter Sicht hielt sie die frühere Jugend-Olympiasiegerin Caroline Ulrich (Schweiz) in Schach und sicherte sich Bronze souverän.

Bei den Männern ging der EM-Titel an den Olympia-Zweiten Nikita Filippow aus Russland. Er setzte sich gegen den Schweizer Thomas Bussard (+1,2 Sekunden) und Ot Ferrer Martinez aus Spanien (+1,6) durch. Hösch landete mit einem Rückstand von 29,5 Sekunden abgeschlagen auf dem letzten Finalplatz.

Er holte sich allerdings Silber in der U23-Klasse. Bei den U20-Juniorinnen sicherte sich Helena Euringer den Titel, in derselben Altersklasse gewann Moritz Bauregger bei den Junioren Bronze.

Die EM wird am Donnerstag mit der ebenfalls olympischen Mixed-Staffel fortgesetzt. Am Freitag steht der Einzel-Wettbewerb auf dem Programm, am Sonntag beschließt das Vertical die Titelkämpfe.