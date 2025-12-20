Skicross: Maier verpasst Podium

Daniela Maier hat die nächste Podestplatzierung für die deutschen Skicrosser knapp verpasst. Die Olympiadritte fuhr beim ersten von zwei Weltcup-Rennen im italienischen Innichen auf Rang vier. Florian Wilmsmann mit seinem besten Saisonergebnis als Fünfter und Florian Fischer mit dem besten Resultat seiner Karriere als Achter komplettierten das ordentliche DSV-Ergebnis.

Maier, vier Tage zuvor in Arosa/Schweiz Zweite, hatte sich als Zweite der Qualifikation für die K.o.-Läufe in eine gute Position gebracht. Im Viertel- und Halbfinale lag sie jeweils vorne. Als es dann um die Podestplätze ging, unterlief ihr an Position zwei liegend im unteren Streckenabschnitt ein folgenschwerer Fehler, der sie um die sicher geglaubte Podestplatzierung brachte.

Den Sieg sicherte sich zum dritten Mal im Weltcup die Französin Marielle Berger Sabbatel vor Weltmeisterin Fanny Smith (Schweiz) und Olympiasiegerin Sandra Näslund (Schweden), die die ersten drei Saisonrennen gewonnen hatte. Bei den Männern triumphierte der Kanadier Reece Howden zum 20. Mal. Luisa Klapprott schied im Viertelfinale aus, für Cornel Renn und Niklas Bachsleitner war im Achtelfinale Endstation.

Innichen ist die dritte von zehn Weltcup-Stationen für die Skicrosser, insgesamt stehen für die Frauen wie für die Männer jeweils 18 Rennen auf dem Programm. Das nächste findet am Sonntag ebenfalls in Innichen statt, danach geht es erst am 23./24. Januar in Veysonnaz (Schweiz) weiter.