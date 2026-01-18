Skilanglauf: Dotzler starke Achte in Oberhof

Katharina Hennig Dotzler hat mit Rang acht über zehn Kilometer ein starkes Heim-Wochenende der deutschen Skilangläuferinnen abgerundet. Einen Tag nach dem zweiten Platz durch Sprinterin Coletta Rydzek verbuchte die Teamsprint-Olympiasiegerin in Oberhof ihr bestes Ergebnis der Saison. Für die 29-Jährige war sogar noch mehr drin, nach 25:15,2 Minuten im klassischen Stil fehlten ihr nur 8,1 Sekunden zu Rang vier.

Für eine Überraschung sorgte Laura Gimmler, die nach dem vierten Platz im Sprint auch auf der längeren Distanz überzeugte und Elfte wurde. Auch Pia Fink (13.) und Sofie Krehl (17.) unterstrichen drei Wochen vor den Olympischen Spielen ihre gute Form. Der Sieg ging an Moa Ilar aus Schweden.

Am Samstag hatte Coletta Rydzek mit Rang zwei im Freistil-Sprint ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Oberstdorferin musste sich bei ihrem zweiten Podestplatz des Winters einzig Olympiasiegerin Jonna Sundling geschlagen geben, verwies aber die Olympia-Zweite Maja Dahlqvist (beide Schweden) auf den dritten Rang.

Bei den Männern gingen die Siege auch in Abwesenheit von Dominator Johannes Hösflot Kläbo nach Norwegen. Beim Sprint am Samstag holte Lars Heggen den ersten Weltcupsieg seiner Karriere, am Sonntag gewann Martin Löwström Nyenget über zehn Kilometer. Janosch Brugger sorgte im Kampf gegen die Uhr als 16. für das beste deutsche Männer-Ergebnis des Wochenendes.