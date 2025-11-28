Skilanglauf: Hennig-Dotzler zum Saisonstart Zwölfte

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig-Dotzler ist trotz geringer Erwartungen gut in den Olympia-Winter gestartet. Die 29-Jährige belegte im finnischen Kuusamo über zehn Kilometer als beste Deutsche den zwölften Rang. Das erste Kräftemessen der Saison gewann wie im Vorjahr die Schwedin Frida Karlsson.

Hennig-Dotzler hatte nach einer längeren Krankheit im Herbst ihre Ziele für den Saisonbeginn heruntergeschraubt, im Klassikrennen gegen die Uhr überzeugte sie dennoch. Am Ende lag sie mit einem Rückstand von 52,6 Sekunden auf Karlsson direkt vor ihren Teamkolleginnen Pia Fink (13.) und Katherine Sauerbrey (14.), Helen Hoffmann folgte auf dem 18. Rang.

Karlsson gewann nach 25:31,8 Minuten vor Heidi Weng (Norwegen/+10,5 Sekunden) sowie den Schwedinnen Moa Ilar (+18,3) und Ebba Andersson (21,2).

Nach dem Ausfall von Victoria Carl, die wegen ihres positiven Dopingtests im kompletten Winter fehlen wird, ruhen für die kommende Saison auf Hennig-Dotzler die größten Hoffnungen. Gemeinsam hatten Carl und Hennig bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking überraschend Gold im Teamsprint gewonnen.