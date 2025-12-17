Skispringen: Bayer rückt für Wellinger ins DSV-Team

Skispringer Ben Bayer wird am Wochenende in Engelberg seine Weltcup-Premiere feiern. Der 19-Jährige ersetzt den außer Form geratenen Andreas Wellinger, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bei seiner Kader-Bekanntgabe verkündete. Wellinger bekomme bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee genau wie Karl Geiger eine Trainingspause.

Bayer sei ein "talentierter Nachwuchsspringer, der in Engelberg erste Erfahrungen im Weltcup sammeln soll", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Neben Bayer starten Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Raimund und Luca Roth in Engelberg, letzterer wie schon beim vergangenen Weltcup in Klingenthal als Ersatz für Geiger. Mit Hoffmann und Raimund wollen die DSV-Adler "um die Top-Platzierungen kämpfen", sagte Horngacher.

Wellinger und Geiger werden unterdessen "die wettkampffreie Zeit nutzen und mit Trainer Max Mechler auf den Schanzen in Oberstdorf und Planica trainieren", erklärte der Bundestrainer.