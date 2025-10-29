Skispringen: Bundestrainer Horngacher hört 2026 auf

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hört nach der kommenden Olympia-Saison auf. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV) dem SID am Mittwoch in Nürnberg. Der 56 Jahre alte Österreicher hatte das Amt 2019 als Nachfolger seines Landsmannes Werner Schuster angetreten.

"Es war immer klar für mich, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt. Nach den Olympischen Spielen ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ich habe in Predazzo meine Karriere als Sportler begonnen, das war meine erste WM. Jetzt kann ich meine Trainerkarriere in Deutschland in Predazzo beenden, das ist für mich ein sehr runder Abschluss", sagte Horngacher.

Mögliche Nachfolger hat der DSV bereits in seinen eigenen Reihen. Erst im April war Thomas Thurnbichler, zuvor wie einst Horngacher Chefcoach in Polen, nach Deutschland gewechselt. Der Österreicher übernimmt beim DSV zunächst den B-Kader. An der Spitze des C-Kaders steht zudem der frühere Schweizer Nationaltrainer Ronny Hornschuh.

Höhepunkte in Horngachers Amtszeit waren bislang das Team-Gold bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf und der Einzel-Titel von Karl Geiger bei der Skiflug-WM 2020 in Planica. Der erhoffte Sieg bei der Vierschanzentournee ist den deutschen Skispringern aber auch unter Horngacher bislang nicht gelungen.