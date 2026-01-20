Skispringen: Freitag erneut Dritte - Prevc geschlagen

Skispringerin Selina Freitag hat keine drei Wochen vor den Olympischen Spielen mit Platz drei im japanischen Zao ihre starke Form unter Beweis gestellt. Die 24-Jährige musste sich einzig Lokalmatadorin Nozomi Maruyama und Lisa Eder (Österreich) geschlagen geben. Für Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien blieb nach sechs Siegen in Folge nur der vierte Rang.

Freitag stand zum 20. Mal in ihrer Karriere und zum sechsten Mal in dieser Saison auf dem Podest, auf den ersten Sieg muss sie aber weiter warten. Bei schwierigen Windverhältnissen flog die Vizeweltmeisterin auf der Normalschanze auf 88,0 und 97,5 m, nach dem ersten Durchgang hatte sie nur auf dem siebten Rang gelegen. Freitag kommt damit in ihrer Weltcup-Karriere auf elf zweite und neun dritte Plätze.

Agnes Reisch, nach dem ersten Durchgang als Zweite noch mit Chancen auf ihren ersten Sieg, fiel auf den sechsten Platz zurück. Rekordweltmeisterin Katharina Schmid wurde bei widrigen Bedingungen sogar vom neunten auf den 29. Rang durchgereicht und war damit hinter Anna Hollandt (18.) nur viertbeste Deutsche.

Am Mittwoch (8.15 Uhr MEZ) steht in Zao ein weiterer Einzel-Wettbewerb an, ehe der Tross auf seiner Asien-Tour nach Sapporo weiterzieht.