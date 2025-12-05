Skispringen: Geiger scheitert in Qualifikation von Wisla

Skispringer Karl Geiger sucht im Olympiawinter weiter seine Form. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister scheiterte am Freitag im polnischen Wisla als 56. der 69 Teilnehmer bereits in der Qualifikation. Damit ist Geiger am Samstag (14.45/ZDF und Eurosport) im Wettkampf der besten 50 nicht am Start, sein bislang bestes Saisonergebnis ist Rang 23 in Lillehammer.

Auch Andreas Wellinger enttäuschte als 43., für das erste von zwei Springen auf der Adam-Malysz-Schanze reichte das aber. Besser lief es für die DSV-Adler Pius Paschke (7.), Philipp Raimund (9.) und Felix Hoffmann (11.). Gewinner der Qualifikation wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi mit einem Sprung auf 133,0 m.