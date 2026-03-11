Skispringen: Hörl beendet Saison vorzeitig

Der zweimalige Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl beendet seine Saison vorzeitig. Wegen anhaltender Rückenprobleme verzichtet der Österreicher auf die letzten drei Weltcup-Stationen in Oslo, Vikersund und Planica. "Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen", sagte der 27-Jährige.

Hörl hatte bei den Olympischen Spielen in Italien zusammen mit Stephan Embacher Gold im Super Team gewonnen, am vergangenen Wochenende hatte er beim Weltcup in Lahti gemeinsam mit Daniel Tschofenig ganz oben auf dem Treppchen gestanden. In der Gesamtwertung belegt der Zweite der vergangenen beiden Vierschanzentourneen derzeit den achten Rang.