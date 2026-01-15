Skispringen: Hoffmann lässt auch Japan aus

Skispringer Felix Hoffmann verzichtet angesichts seiner Knieprobleme auch auf die Reise zum Weltcup im japanischen Sapporo. Der 28-Jährige hatte nach seinem sechsten Platz bei der Vierschanzentournee schon die Wettkämpfe in Zakopane ausgelassen, nun bleibt er vor allem wegen der Reisestrapazen in der Heimat und wird dort neben einem Krafttraining auch wieder Sprünge absolvieren.

Fehlen werden in Fernost wie angekündigt auch der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger und Routinier Pius Paschke, die sich auf die Skiflug-WM in Oberstdorf (23. bis 25. Januar) vorbereiten. Wieder mit dabei ist dagegen der zuletzt erkältete Philipp Raimund.

Am Start ist zudem Karl Geiger, dem sich in Sapporo die letzte Chance auf Erfüllung der Olympianorm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) bietet. Komplettiert wird das Team durch Luca Roth und Ben Bayer, die beide zuletzt im zweitklassigen Continental Cup überzeugten. Am Dienstag hatten Roth und Bayer auf der Großschanze der Olympischen Spiele 2022 im chinesischen Zhangjiakou sogar einen deutschen Doppelsieg gefeiert.

"Luca und Ben haben zuletzt im Continental Cup mit Platz eins und zwei gute Leistungen gezeigt und bekommen daher die Möglichkeit, ein weiteres Mal in dieser Saison um Weltcup-Punkte zu springen", sagte Horngacher.