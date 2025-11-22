Skispringen: Paschke und Wellinger scheitern in Quali

Die Skispringer Andreas Wellinger und Pius Paschke haben ihren Saisonstart gründlich verpatzt. Vorjahressieger Paschke und der zweimalige Olympiasieger Wellinger kamen in der Qualifikation für den ersten Einzelwettkampf der Saison nur auf die Plätze 51 und 56 und verpassten den Wettkampf der besten 50 im norwegischen Lillehammer (16.00 Uhr/ARD und Eurosport).

Wellinger war schon am Freitag im Training nur auf den Plätzen 59 und 61 gelandet und hatte es ebenso wie Paschke nicht in das deutsche Mixed-Team geschafft. Letztmals schon in der Qualifikation gescheitert war Wellinger (30) im März 2023 ebenfalls in Lillehammer.

Somit sind nur Felix Hoffmann, der als Dritter seine Topform bestätigte, Philipp Raimund (7.) und Karl Geiger (41.) im Wettkampf dabei.