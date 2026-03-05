Skispringer Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister

Österreichs Jungstar Stephan Embacher hat als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM geholt. Der 20 Jahre alte Super-Team-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in Lillehammer vor dem Polen Kacper Tomasiak durch und machte nach den Erfolgen von 2024 sowie 2025 seinen Hattrick perfekt. Tomasiak (19) hatte zuletzt bei den Winterspielen drei Medaillen gewonnen.