Wintersport
Skispringer Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister
Österreichs Jungstar Stephan Embacher hat als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM geholt. Der 20 Jahre alte Super-Team-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in Lillehammer vor dem Polen Kacper Tomasiak durch und machte nach den Erfolgen von 2024 sowie 2025 seinen Hattrick perfekt. Tomasiak (19) hatte zuletzt bei den Winterspielen drei Medaillen gewonnen.
Zweimal Einzel-Weltmeister waren zuvor neben Embacher der heutige deutsche Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin (1989/1991) und Finnlands Tournee-Rekordsieger Janne Ahonen (1993/1994). Bester Deutscher war in Lillehammer Janne Holz auf Platz zehn, Yann Kullmann wurde Elfter. Lasse Deimel, Sohn des ehemaligen Kombinierers Jens Deimel (WM-Dritter 1993), belegte Rang 13.