Skispringer Hoffmann überrascht: Quali-Sieg in Engelberg

Skispringer Felix Hoffmann hat zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Engelberg überrascht und die Qualifikation auf der Gross-Titlis-Schanze gewonnen. Der 28 Jahre alte Thüringer setzte sich am Freitag in der Schweiz mit einem Sprung auf 132,0 m vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft durch.

Der deutsche Topmann Philipp Raimund hinterließ als Vierter vor dem ersten Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ebenfalls einen starken Eindruck.

"Ich hatte schon gute Trainingssprünge gehabt, ich mag die Schanze und hoffe mal, im Wettkampf habe ich wieder einen guten Tag", sagte Hoffmann, der in der laufenden Saison erstmals fest zum deutschen Weltcup-Aufgebot gehört und sich im Verlauf des Winters als deutsche Nummer zwei hinter Raimund etabliert hat.

"Er springt einfach in überragender Form und hat ein tolles Flugsystem", sagte Ex-Bundestrainer Werner Schuster bei Eurosport. In dessen Amtszeit hatte Hoffmann 2018 im Weltcup debütiert, danach kam er allerdings lange nur temporär im A-Team zum Einsatz.