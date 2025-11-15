Skisprung-Doku "Fly" ab Weihnachten in der ARD-Mediathek

Ab Weihnachten bietet eine ARD-Dokumentation Skisprungfans die Chance zum Blick hinter die Kulissen. Für die vierteilige Serie "Fly – Skispringen hautnah" hat ein Team die deutschen Weltcup-Starterinnen und -Starter im vorolympischen Winter 2024/25 begleitet. Produziert wurde das Werk vom SWR, es ist ab dem 26. Dezember in der ARD-Mediathek verfügbar. Der erste Teil (Euphorie) läuft am 29. Dezember im Ersten, es folgen Rivalen (2), Selbstbestimmung (3) und Betrug (4).

In Folge 1 geht es um die Träume der deutschen Männer vom ersten Sieg bei der Vierschanzentournee seit 23 Jahren, in Folge 2 um die Dauerrivalität mit Österreich, in Folge 3 um die Hoffnung der Frauen auf "Schanzengleichheit" und in Folge 4 um den Betrug der Norweger. "Es ist der härteste Winter, den das Skispringen je erlebt hat und 'Fly' ist hautnah dabei", heißt es in der Mitteilung.