Slalom in Adelboden: Straßer weit zurück

Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Adelboden/Schweiz kaum noch Chancen auf eine gute Platzierung. Nach dem ersten Durchgang auf dem Chuenisbärgli liegt der Münchner mit 1,34 Sekunden Rückstand auf die Laufbestzeit von Henrik Kristoffersen aus Norwegen nur auf Rang 16. Vom Podium ist der WM-Dritte mehr als eine Sekunde entfernt.

Nach starkem Beginn unterliefen Straßer, der in den vergangenen fünf Slalom-Rennen in Adelboden dreimal aufs Treppchen gefahren war, im unteren Streckenabschnitt viele Fehler. "Im letzten Hang habe ich es nicht mehr geschafft, dass der Ski frei läuft, und da kriegst du dann unten eine drauf das merkst du schon unter dem fahren", sagte Straßer in der ARD. Zugleich bekannte er, dass er bei der Wahl seiner Skier ein wenig danebengegriffen hatte.

Kristoffersen führt mit immerhin 0,28 Sekunden vor Landsmann Atle Lie McGrath, Dritter ist der Finne Eduard Hallberg (+0,29 Sekunden). Vor dem Finale (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) liegen die ersten acht innerhalb von nur 0,51 Sekunden, die ersten zwölf innerhalb von 0,91 Sekunden. Nicht für das Finale qualifiziert ist Sebastian Holzmann.