Slalom in Are: Aicher zunächst Zweite hinter Shiffrin

Skirennläuferin Emma Aicher steht vor ihrem nächsten herausragenden Ergebnis im Weltcup. Beim Slalom im schwedischen Are liegt die zweifache Olympia-Zweite nach dem ersten Lauf hinter Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin auf Rang zwei. Die Amerikanerin hat einen Vorsprung von 0,51 Sekunden auf Aicher, die 22 Jahre alte Deutsche wiederum trennen 0,06 Sekunden von der drittplatzierten Katharina Truppe aus Österreich.

Aicher, die am Vortag als Vierte im Riesenslalom ihr bestes Ergebnis in dieser Disziplin erreicht hatte, fuhr in diesem Winter im Slalom bereits dreimal als Dritte auf das Podest. Teamkollegin Lena Dürr liegt im Zwischenklassement auf Rang elf (+1,45 Sekunden).