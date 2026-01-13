Slalom in Flachau: Shiffrin führt, Dürr schwach

Skirennläuferin Lena Dürr steckt knapp einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele weiter in einer Formkrise. Beim Nachtslalom im österreichischen Flachau missriet der WM-Dritten von 2023 der erste Lauf, nach mehreren Fehlern handelte sie sich 2,41 Sekunden Rückstand auf die in Führung liegende Mikaela Shiffrin (USA) ein. Verärgert warf sie nach dem Verlassen des Zielraums ihre Stöcke von sich.

Besser als Dürr erging es Teamkollegin Emma Aicher. Die 22 Jahre Allrounderin hat nur 0,87 Sekunden Rückstand auf Shiffrin und als Siebte noch eine kleine Chance auf das Podium. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Paula Moltzan (USA/+0,19 Sekunden) und Katharina Truppe (Österreich/+0,35).