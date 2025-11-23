Slalom in Gurgl: Dürr in Lauerstellung - Shiffrin führt

Skirennläuferin Lena Dürr liegt beim zweiten Weltcup-Slalom der Saison in Lauerstellung. Die 34-Jährige fuhr im österreichischen Gurgl im ersten Lauf auf Rang fünf. Aufs Podium fehlen Dürr nur 0,27 Sekunden, zur erneut Führenden Mikaela Shiffrin sind es allerdings schon 0,75 Sekunden. Emma Aicher, Überraschungsdritte von Levi, hat dagegen im Zwischenklassement nach 30 Läuferinnen auf Rang zehn schon erheblichen Rückstand (+1,88).

Shiffrin, die im Slalom von Levi ihren 102. Weltcupsieg gefeiert hatte, zeigte sich zu Beginn des Olympiawinters erneut in sehr guter Form. Die Skikönigin aus den USA führt vor dem zweiten Durchgang um 13.30 Uhr (ARD und Eurosport) vor Lara Colturi (Albanien/+0,31) sowie den Schweizerinnen Camille Rast und Wendy Holdener, die beide 0,48 Sekunden zurückliegen.