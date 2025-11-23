Slalom in Gurgl: Dürr verpasst Podium, Shiffrin in eigener Liga

Skirennläuferin Lena Dürr hat beim zweiten Weltcup-Slalom der Saison erneut das Podium verpasst. Die 34-Jährige belegte im österreichischen Gurgl nur den siebten Platz. Zuletzt in Levi war Dürr Vierte geworden. Emma Aicher, Überraschungsdritte in Finnland, fuhr auf Rang neun.

Dagegen unterstrich Mikaela Shiffrin im Olympiawinter einmal mehr ihre Ausnahmestellung. Die Skikönigin aus den USA holte sich überlegen ihren 103. Weltcupsieg, den 66. im Slalom. Shiffrin triumphierte mit unglaublichen 1,23 Sekunden vor Lara Colturi aus Albanien und Camille Rast aus der Schweiz (+1,41). Dürr, nach dem ersten Durchgang als Fünfte noch in Lauerstellung, hatte 2,23 Sekunden Rückstand, Aicher 2,79 Sekunden auf Überfliegerin Shiffrin.

Jessica Hilzinger hatte als 32. den zweiten Lauf knapp verpasst. Am Samstag hatte Linus Straßer in Gurgl beim Sensationssieg des Franzosen Paco Rassat Rang acht belegt und die Olympianorm erfüllt.

Im alpinen Weltcup geht es nun in den USA weiter: Ab 27. November sind dann in Copper Mountain und Beaver Creek vor allem die Speedspezialisten gefragt - darunter auch Aicher.