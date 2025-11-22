Slalom in Gurgl: Straßer mit Podiumschancen

Skirennläufer Linus Straßer hat auch beim Weltcup-Slalom in Gurgl/Österreich Podiumschancen. Der WM-Bronzegewinner von Saalbach kam im ersten Durchgang trotz eines dicken Patzers auf den fünften Platz, der 33-Jährige liegt 0,41 Sekunden hinter dem Führenden Atle Lie McGrath aus Norwegen.

"Am Schluss muss ich froh sein, dass ich im zweiten Lauf dabei bin, das war eine ganz enge Nummer", sagte Straßer in der ARD bei Traumwetter zu seinem Fehler, war aber zufrieden. "Es war ein guter Lauf, es war viel Wille." Er wolle nun nochmal "die Dinger laufen lassen". Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (ARD und Eurosport).

McGrath führt knapp vor den zeitgleichen Tanguy Nef aus der Schweiz und Eduard Hallberg (Finnland/beide +0,17). Lucas Pinheiro Braathen, der Brasilien beim ersten Slalom der Saison am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland den ersten Weltcupsieg im Winter beschert hatte, war zunächst nur Elfter (+0,73). Anton Tremmel und Sebastian Holzmann schieden aus.

Straßer hatte in Levi zur Halbzeit den vierten Rang belegt, war dann aber noch auf Platz 15 zurückgefallen. Der Münchner, der im Olympia-Winter auf einen neuen Ausrüster setzt, hat bislang zwölf Podestplatzierungen im Slalom auf dem Konto - viermal stand Straßer ganz oben.