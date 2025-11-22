Straßer Achter in Gurgl: "Fehlen ein paar Puzzlestücke"

Skirennläufer Linus Straßer hat seine erste Top-10-Platzierung im Olympia-Winter geholt und die Norm für die Spiele von Cortina abgehakt. Beim Weltcup-Slalom in Gurgl/Österreich wurde der 33-Jährige Achter, der Sieg auf der Kirchenkarpiste ging nach einer sensationellen Aufholjagd an den Franzosen Paco Rassat.

Rassat (27), der 13 Plätze gutmachte und seinen ersten Weltcupsieg holte, gewann vor dem Belgier Armant Marchand und Atle Lie McGrath aus Norwegen, Führender nach dem ersten Lauf. Straßer fehlten 0,67 Sekunden zum Podium.

"Es war das Ziel: ich will nicht zurückziehen. Das habe ich gut gemacht. Für zwei fehlerfreie Läufe braucht es natürlich Arbeit", sagte Straßer in der ARD: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Weg und wo wir stehen. Es fehlen noch ein paar Puzzlestücke. Die Ergebnisse kommen von ganz alleine."

Der Münchner, der auf dem Weg zu den Winterspielen (6. bis 22. Februar 2026) auf einen neuen Ausrüster setzt, war am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland beim ersten Slalom der Saison nach einem verpatzten zweiten Lauf 15. geworden, auch diesmal fiel der WM-Bronzegewinner von Saalbach nach Rang fünf im ersten Durchgang zurück. Anton Tremmel und Sebastian Holzmann schieden im ersten Lauf aus.

"Ich bin sehr zufrieden. Ich fühle mich total gut", sagte Rassat schon lange bevor sein Sieg feststand. In Levi hatte er Rang sechs belegt.