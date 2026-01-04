Slalom in Kranjska Gora: Aicher noch mit Chancen

Emma Aicher hat beim ersten Weltcup-Slalom des neuen Jahres noch Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Nach dem ersten Lauf im slowenischen Kranjska Gora liegt die 22-Jährige trotz eines schweren Fehlers auf dem sechsten Rang, zu einem Platz auf dem Podest fehlen ihr 0,43 Sekunden.

Aicher war bis zur letzten Zwischenzeit drauf und dran, die Führung von Camille Rast zu übernehmen, dann aber patzte sie und fing sich noch einen Rückstand von 1,20 Sekunden auf die Schweizer Slalom-Weltmeisterin ein. Noch weiter zurück liegt Lena Dürr nach einem verkorksten ersten Lauf (+2,77).

Rast, die am Vortag den Riesenslalom gewonnen hatte, führt vor dem Finale knapp vor Mikaela Shiffrin (+0,10 Sekunden), Gewinnerin der bisherigen fünf Slalom-Rennen in dieser Saison. Dritte ist Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,77).