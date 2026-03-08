Slalom in Kranjska Gora: McGrath führt, Straßer Zehnter

Skirennläufer Linus Strasser hat bei seinem ersten Weltcup-Start nach den Olympischen Spielen nur noch eine geringe Chance auf seine zweite Podestplatzierung in diesem Winter. Beim Slalom im slowenischen Kranjska Gora liegt der Münchner nach dem ersten Lauf auf Rang zehn, sein Rückstand auf den drittplatzierten Belgier Armand Marchand beträgt 0,38 Sekunden.

Im Kampf um den Sieg zeichnet sich ein Zweikampf ab. Der Norweger Atle Lie McGrath liegt 0,17 Sekunden vor seinem ehemaligen Teamkollegen Lucas Pinheiro Braathen: Der für Brasilien startende Olympiasieger hatte am Vortag den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen.