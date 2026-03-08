Slalom in Kranjska Gora: Straßer nur knapp am Podest vorbei

Skirennläufer Linus Straßer hat bei seinem ersten Weltcup-Start nach den Olympischen Spielen nur denkbar knapp seine zweite Podiumsplatzierung in diesem Winter verpasst. Beim spannenden Slalom im slowenischen Kranjska Gora fuhr der Münchner im zweiten Lauf noch vom zehnten auf den fünften Platz nach vorne, 0,05 Sekunden fehlten aufs Treppchen, 0,09 Sekunden zum Sieg.

"Sehr, sehr enges Rennen, fünfter Platz, coole Platzierung", sagte Straßer und ergänzte: "Da wäre auch der Sieg oder das Podium drin gewesen, keine Frage." In dieser Saison war der Münchner bislang nur als Dritter beim Slalom in Kitzbühel auf das Podest gefahren. Bei den Olympischen Spielen war er Neunter geworden und hatte danach mit seiner Kritik an der Stimmung in Bormio für Aufsehen gesorgt.

Bei frühlingshaften Temperaturen in Kranjska Gora siegte der Norweger Atle Lie McGrath, mit einem Vorsprung von 0,01 Sekunden vor Landsmann Henrik Kristoffersen. Weitere 0,03 Sekunden zurück folgte der für Brasilien startende Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen, der am Vortag den Riesenslalom gewonnen hatte.

McGrath hatte für eine der bemerkenswertesten Szenen bei den Olympischen Spielen gesorgt: Im Finale des Slaloms war er als Führender gescheitert - und danach unmittelbar in den Wald neben der Piste gefahren. Im Kampf um den Sieg im Slalom-Weltcup hat der WM-Zweite von 2025 nun die beste Ausgangsposition: Vor dem letzten Rennen beim Finale im norwegischen Hafjell liegt er 41 Punkte von Braathen und 77 vor Clement Noel aus Frankreich.