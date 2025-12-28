Slalom in Semmering: Dürr weit zurück, Aicher ausgeschieden

Die deutschen Skirennläuferinnen haben nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms im österreichischen Semmering praktisch keine Chance mehr auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. Bei widrigsten Pistenbedingungen ist Emma Aicher bereits ausgeschieden, Lena Dürr liegt mit 3,04 Sekunden Rückstand auf die Laufbestzeit der Schweizer Weltmeisterin Camilla Rast schier aussichtslos zurück auf Rang zwölf.

Die Piste am Zauberberg war schon nach wenigen Läuferinnen ramponiert, vor allem im oberen Abschnitt. Die Bedingungen seien "sehr unterschiedlich", berichtete die als siebte Läuferin gestartete Dürr, "glatt, griffig, gebrochen, jedes Tor ist anders". Besser als Dürr war zunächst Aicher unterwegs, nach siebtbester letzter Zwischenzeit aber fädelte sie in Sichtweite des Ziels ein.

Auch Mikaela Shiffrin, die alle vier Slaloms in dieser Saison gewonnen hat, musste kämpfen. Die Amerikanerin, am Zauberberg mit sieben Siegen die Rekordhalterin, liegt mit 0,54 Sekunden Rückstand auf Rast auf Rang vier. Zweite ist Lara Colturi (Albanien/+0,09), Dritte Katharina Liensberger (Österreich/+0,34).