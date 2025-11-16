Slalom: Straßer nur 15. - Braathen mit historischem Sieg

Skirennläufer Linus Straßer hat beim ersten Weltcup-Slalom der Saison im finnischen Levi einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der 33-Jährige, nach dem ersten Durchgang als Vierter noch in Lauerstellung, musste sich beim historischen Sieg von Lucas Pinheiro Braathen mit Rang 15 zufrieden geben.

Der Brasilianer Braathen triumphierte bei frostigen minus zwölf Grad vor Olympiasieger Clement Noel (Frankreich/+0,31 Sekunden) und dem überraschend starken Finnen Eduard Hallberg (+0,57). Der gebürtige Norweger Braathen sorgte als Erster im Winter für einen brasilianischen Weltcupsieg. Straßer hatte auf der Piste "Levi Black" satte 1,51 Sekunden Rückstand.

Sebastian Holzmann konnte sich bei seinem Comeback nach einem Kreuzbandriss auf Rang 47 nicht für Durchgang zwei qualifizieren. Auch für Anton Tremmel und Dominik Zerhoch bei seinem Weltcup-Debüt war nach dem ersten Lauf Schluss.