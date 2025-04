4. Mai - 5. Mai 2025: Finale (Best of 35 Frames)

2. Mai - 3. Mai 2025: Halbfinale (Best of 33 Frames)

29. April - 1. Mai 2025: Viertelfinale (Best of 25 Frames)

25. April - 28. April 2025: Achtelfinale (Best of 25 Frames)

19. April - 24. April 2025: 1. Runde (Best of 19 Frames)

Die Snooker-WM 2025 startet am 19. April und endet mit dem großen Finale am 5. Mai 2025. Das Turnier erstreckt sich über 17 Tage, in denen die besten 32 Spieler der Weltrangliste sowie Qualifikanten um den Titel spielen. Hier die wichtigsten Termine:

Snooker WM live: So funktioniert der Modus

Der Modus der Snooker-Weltmeisterschaft 2025 ist ein K.o.-System, das über mehrere Runden hinweg ausgetragen wird - perfekt für Spannung bis zur letzten Kugel!

In der 1. Runde treten 32 Spieler an (Best of 19 Frames, zehn Frames zum Sieg), gefolgt vom Achtelfinale und Viertelfinale (jeweils Best of 25 Frames, 13 Frames zum Sieg).

Das Halbfinale steigert den Einsatz mit Best of 33 Frames (17 Frames zum Sieg), bevor das Finale über Best of 35 Frames (18 Frames zum Sieg) den Weltmeister krönt.

Dieser Modus macht die Snooker-WM 2025 zum härtesten und prestigeträchtigsten Turnier im Snooker - verpasst keine Sekunde live auf Joyn!