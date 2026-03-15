Snowboard: Hofmeister fährt erneut aufs Podest

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre starke Form zum Ende des Weltcup-Winters bestätigt, den Doppelsieg bei der vorletzten Station jedoch verpasst. Einen Tag nach ihrem Triumph im ersten Parallel-Riesenslalom im kanadischen Val St. Come fuhr die 29-Jährige den nächsten Podestplatz ein und wurde Dritte. Im Kleinen Finale setzte sich Hofmeister gegen die Kanadierin Kaylie Buck durch.

"Ein sehr cooles Wochenende. Die Piste war am Ende richtig schwierig. Harte, tiefe Spuren. Da musste man sich voll durchkämpfen. Umso schöner, nochmal auf dem Podium zu stehen", sagte Hofmeister.

Der Sieg ging an die Olympia-Dritte Lucia Dalmasso aus Italien vor ihrer Landsfrau Jasmin Coratti. Das Weltcupfinale steigt am kommenden Wochenende in Winterberg.

Im Halbfinale kostete Hofmeister ein Fehler im mittleren Streckenabschnitt die Chancen auf den 30. Weltcupsieg ihrer Karriere, als es sie nach einem Quersteher extrem weit nach außen trug. Der Rückstand war anschließend so groß, dass sie kurz danach aufgab und die folgenden Tore ausließ.

Hofmeister war nach schwerer Verletzung, einem Bruch des Sprungbeins im September, erst im Januar in den Wettbewerb zurückgekehrt, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen. Die erhoffte Medaille in Livigno verpasste Hofmeister aber, im Viertelfinale ereilte sie das Aus.

Für Stefan Baumeister war in Kanada am Sonntag im Viertelfinale gegen den Österreicher Arvid Auner Endstation. Der Sieg ging an dessen Landsmann Benjamin Karl. Am Vortag war Baumeister im Achtelfinale ausgeschieden. Bei den Olympischen Spielen war er bereits in der Qualifikation gescheitert.