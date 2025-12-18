Snowboard: Huber und Baumeister in den Top 10

Die Snowboarder Elias Huber und Stefan Baumeister haben beim Parallel-Riesenslalom in Carezza eine weitere Podestplatzierung für das deutsche Weltcup-Team verpasst, mit Top-10-Ergebnissen aber ihre gute Form im Olympiawinter unterstrichen. Huber und Baumeister erreichten jeweils das Viertelfinale und belegten schließlich die Plätze sieben und acht in der Endabrechnung. Baumeister hatte zuletzt in China Platz zwei belegt.

Bei anspruchsvollen Bedingungen mit stark wechselnden Wetterverhältnissen schieden Cheyenne Loch (13.) und Yannik Angenend (12.) zudem im Achtelfinale aus. Den Sieg bei den Männern sicherte sich der 45 Jahre alte Weltmeister Roland Fischnaller aus Italien, bei den Frauen lag die WM-Dritte Sabine Payer (Österreich) vorne.