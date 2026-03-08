Snowboardcross: Ulbricht erneut auf dem Podium

Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat nach seinem Sturzpech bei den Olympischen Spielen erneut seine starke Form unter Beweis gestellt. Zwei Tage nach seinem dritten Sieg im Weltcup fuhr der 21-Jährige im türkischen Erzurum erneut aufs Podest - diesmal als Zweiter mit 0,31 Sekunden Rückstand auf Aidan Chollet aus Frankreich.

Bei den Olympischen Spielen war Ulbricht nach einer unverschuldeten Kollision mit seinem Teamkollegen Martin Nörl gestürzt, entsprechend "zufrieden" war er nach seinen beiden Podestplatzierungen. "Das Wochenende hat genau meiner Grundperformance entsprochen und ich konnte zeigen, wie gut ich wirklich bin", sagte er.

Routinier Nörl schied beide Male im Halbfinale aus. Im ersten Rennen am Freitag belegte er danach Rang sechs, zweiten erreichte er den siebten Rang. "Zweimal kleines Finale ist natürlich immer gut, von der Performance her würde ich mir ein 'okay bis gut' geben", sagte er, betonte aber auch: "In den nächsten Rennen ist ganz klar noch Luft nach oben."

Aufgrund der räumlichen Nähe des Wettkampfortes zum Iran hatten einige Athletinnen und Athleten auf eine Anreise verzichtet. Die Teams aus Kanada und Italien fehlten ganz, auch die erste Garde aus den USA verzichtete. Von Erzurum bis zur iranischen Grenze sind es nur rund 300 km.