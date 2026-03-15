Snowboardcross: Ulbricht übernimmt Führung im Gesamtweltcup

Snowboardcrosser Leon Ulbricht hat seine herausragende nach-olympische Form erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim vorletzten Weltcup der Saison im Montafon fuhr der 21 Jahre alte Olympia-Pechvogel auf Rang zwei hinter Weltmeister Jakob Dusek aus Österreich. Es war seine dritte Podiumsplatzierung nacheinander nach Platz eins und zwei bei den beiden Rennen im türkischen Erzurum. "Ich bin super happy", sagte er.

Ulbricht übernahm damit hauchdünn die Führung im Gesamtweltcup: In das finale Rennen im kanadischen Mont-Sainte-Anne am 28. März geht der Sportsoldat mit einem Punkt Vorsprung auf den Olympiadritten Aidan Chollet aus Frankreich, der bisherige Spitzenreiter Adam Lambert aus Neuseeland liegt 32 Punkte zurück.

Ulbricht wäre der zweite deutsche Gesamtweltcupsieger nach Martin Nörl (2022 und 2023). "Im Moment bedeutet das noch nicht viel", sagte er zur Übernahme des Gelben Trikots. "Daher: Cool bleiben und das Rennen nochmal genau so fahren, wie die letzten drei."

Bei den Olympischen Spielen war Ulbricht im Viertelfinale von Nörl abgeräumt worden - ausgelöst hatte die Kollision der beiden Deutschen allerdings der Amerikaner Nick Baumgartner. Seitdem zeigt der zweimalige Junioren-Weltmeister, dass er auch in Livigno ganz vorne hätte mitfahren können: Im Montafon erreichte er zum vierten Mal in dieser Saison das große Finale, zum zweiten Sieg fehlten ihm 0,20 Sekunden.