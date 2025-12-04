Snowboarderin Morgan verletzt, Olympia in Gefahr

Snowboarderin Annika Morgen muss auf den Start in den Olympiawinter verzichten und um die Teilnahme an den Spielen in Norditalien im kommenden Februar bangen. Die 23 Jahre alte Slopestyle- und Big-Air Spezialistin zog sich im Training einen Bruch des dritten Mittelhandknochens zu und wurde bereits erfolgreich operiert. Mit einer schrittweisen Rückkehr ins Training ist nach Angaben des Verbandes Snowboard Germany erst in zwei Wochen zu rechnen.

Morgan, die im vergangenen Winter zweimal das Podium bei einem Slopestyle-Weltcup erreicht hatte, fällt damit zunächst für die Wettbewerbe in Peking an diesem Wochenende sowie in Steamboat Springs/USA eine Woche später aus. Damit reduzieren sich auch ihre Chancen, die nationale Norm für die Olympischen Spiele (6. bis 22. Februar 2026) zu erfüllen. Nach derzeitigem Stand bleiben ihr dafür nur die Laax Open (15. bis 18. Januar 2026).