Soldeu übernimmt abgesagten Super-G von Zauchensee

Der abgesagte Weltcup-Super-G von Zauchensee wird in Soldeu nachgeholt. Das Ersatzrennen in Andorra findet am 28. Februar statt. Das gab der Internationale Ski- und Snowboardverband am Dienstag bekannt.

Der Super-G der Frauen in Österreich war am vergangenen Sonntag wegen heftiger Schneefälle in der Nacht sowie starken Windes abgesagt worden. In Soldeu finden nun im Anschluss an die Abfahrt, die auf den 27. Februar vorgezogen wurde, zwei Rennen in dieser Disziplin statt.

Im Weltcup liegt im Super-G die Neuseeländerin Alice Robinson vorne, die den Auftakt in St. Moritz gewonnen hatte und in Val d'Isère hinter Sofia Goggia Zweite geworden war. Die deutschen Skirennläuferinnen kamen in diesem Winter in der zweitschnellsten Disziplin noch nicht in die Top 10: Kira Weidle-Winkelmann war in der Schweiz Elfte, Emma Aicher tat es ihr in Frankreich gleich.