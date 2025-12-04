Sporthilfe: Lange ist Sportlerin des Monats

Die hörbeeinträchtigte Sprinterin Tessa Lange ist zur Sportlerin des Monats November gewählt worden. Bei den Deaflympics in Tokio, der größten internationalen Multisportveranstaltung für Athletinnen und Athleten mit Hörbeeinträchtigung, hatte sie vier Medaillen gewonnen. Damit überzeugte sie 44,5 Prozent der von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten. In Tokio hatte Lange zweimal Silber sowie je einmal Bronze und Gold gewonnen.

Platz zwei mit 28 Prozent ging an Karate-Weltmeisterin Johanna Kneer, Dritter wurde Sportschütze Maximilian Dallinger (27,5 Prozent). Kneer hatte bei der Einzel-WM in Kairo Gold gewonnen, Dallinger holte bei der WM der Sportschützen - ebenfalls in der ägyptischen Hauptstadt - den Titel mit dem Luftgewehr. Zusätzlich gewann er Silber im Teamwettbewerb.