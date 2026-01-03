Start ins neue Jahr: Nur Dürr noch dabei

Die deutschen Skirennläuferinnen haben zum Jahresauftakt noch viel Luft nach oben. Lena Dürr liegt nach dem ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms im slowenischen Kranjska Gora auf Rang 13, ihr Rückstand auf die Bestzeit von Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz beträgt bereits 1,89 Sekunden. Jana Fritz (+3,10), Fabiana Dorigo (+3,25) und Emma Aicher (+3,78 Sekunden) verpassten den zweiten Durchgang.

Rast, die in den drei vergangenen Weltcup-Rennen jeweils Rang zwei belegt hatte, geht mit einem Vorsprung von 0,33 Sekunden auf Paula Moltzan (USA) ins Finale (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Knapp hinter der WM-Dritten folgen Lara Colturi (Albanien/+0,37), Mikaela Shiffrin (USA/+0,38) und Julia Scheib (Österreich/+0,41).