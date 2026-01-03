Start ins Olympiajahr: Nolte siegt auf ihrer Heimbahn

Laura Nolte hat auf ihrer Heimbahn in Winterberg einen perfekten Start ins Olympiajahr hingelegt. Die 27-Jährige raste im Monobob zu ihrem zweiten Saisonsieg und verwies die Kanadierin Cynthia Appiah und Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen auf die Plätze. Buckwitz hatte beim Weltcup im Hochsauerland nach dem ersten Lauf noch knapp geführt.

Für Nolte ist es im fünften Rennen im kleinen Schlitten der fünfte Podestplatz. Die Winterbergerin dominiert in diesem Olympiawinter fast nach Belieben und baute ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Mit einem starken zweiten Lauf machte sie die 0,04 Sekunden Rückstand nach dem ersten Durchgang auf Buckwitz wett und lag am Ende 16 Hundertstel vor Appiah und 20 Hundertstel vor Buckwitz.

"Das ist meine Heimbahn, ich kann hier super fahren. Ich bin sehr froh über den Sieg", sagte Nolte am ZDF-Mikrofon. Buckwitz ärgerte sich über den einsetzenden Schnee im zweiten Lauf, der die Bahn langsamer machte. "Ein Schneerennen ist immer beschissen für alle", sagte Buckwitz. Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,61) beendete das Rennen auf dem elften Rang.

Am Sonntag steht für die Frauen im Hochsauerland noch das Zweier-Rennen an. Höhepunkt der Bob-Saison sind die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo im Februar.