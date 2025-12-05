Start mit Podest: Armbruster verpasst Sieg haarscharf

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat beim Weltcup-Auftakt in Trondheim einen Traumstart nur hauchdünn verpasst, ist aber gleich als Zweite auf dem Podest gelandet. Die Weltcup-Titelverteidigerin aus dem Schwarzwald musste sich nach einem Sprung und fünf Lauf-Kilometern im Foto-Finish nur ihrer norwegischen Rivalin Ida Marie Hagen geschlagen geben. 0,1 Sekunden fehlten zum vierten Karrieresieg.

"Ich denke, so kann man mal in die Saison starten", sagte die dennoch sehr glückliche 19-Jährige: "Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Sprung." Bei der WM 2025 an gleicher Stelle hatte Armbruster in beiden Einzelwettbewerben die ersehnte Medaille verpasst, sich wenig später aber mit dem historischen Triumph im Gesamtweltcup als erste Deutsche trösten können.

Hagen, die sich im Vorjahr im Kampf um die große Kristallkugel knapp Armbruster unterlegen war, feierte ihren 18. Weltcup-Sieg. Dritte wurde Alexa Brabec (USA).

Zum Auftakt der Saison, in der die Kombiniererinnen nicht bei Olympia starten dürfen, verpassten die weiteren deutschen Kombiniererinnen die Top 10. Jenny Nowak, Trine Göpfert und Ronja Loh landeten auf den Plätzen zwölf bis 14.

Nach dem Springen hatte Armbruster auf Platz drei gelegen. Die Norwegerin Ingrid Laate setzte sich mit 58 Sekunden Vorsprung auf die Finnin Heta Hirvonen und 1:08 Minuten auf Armbruster an die Spitze - die laufschwache Laate wurde durchgereicht. Hagen lag 23 Sekunden hinter Armbruster zurück.

Mit einer Kontrahentin muss sich Armbruster in diesem Winter nicht herumschlagen: Weltcup-Rekordsiegerin Gyda Westvold Hansen (Norwegen) ist zu den Spezialspringerinnen gewechselt - sie hat damit die Chance auf eine Olympia-Teilnahme.

Dafür ist Tara Geraghty-Moats zurück. Die US-Amerikanerin hatte im Dezember 2020 das erste Frauen-Rennen der Weltcup-Geschichte gewonnen - es war das einzige jener Saison, Geraghty-Moats holte damit den "Gesamtweltcup". Nach zuletzt vier mäßigen Biathlon-Jahren versucht es die Pionierin nun wieder in der "NoKo", beim Comeback reichte es nur zu Platz 19.